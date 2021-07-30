В Мордовии на 50% выполнили план вакцинации от коронавируса

ТАСС, 30 июля. Почти 200 тыс. жителей Мордовии получили вакцину от коронавируса двукратно, это более 50% от плана вакцинации, сообщил в пятницу ТАСС и.о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

"По состоянию на 09:00 30 июля всего привито 246 424 человека, из них 50 294 - однократно, 196 130 - двукратно. Реализовано 90,3% от поступившей вакцины, выполнение плана завершенной вакцинации - 50,5%", - сказал Маркин.

По его словам, всего в Мордовию поступили 272 992 комплекта доз вакцины, в том числе 2 968 доз вакцины "Спутник лайт". В первую очередь в республике вакцинируют лиц старше 60 лет, медицинских работников, работников образования, социального обслуживания и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. От общего количества привитых доля лиц старше 60 лет составила 37,1%. Вакцинация проводится в 42 прививочных пунктах, задействованы 17 мобильных передвижных комплексов, также сформированы 43 мобильные прививочные бригады для иммунизации трудовых коллективов.

Накануне власти Мордовии сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 открыт дополнительный инфекционный госпиталь на базе больницы №5, число коек увеличено почти до 1,5 тыс. в 10 медучреждениях. По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, ситуация с заболеваемостью в республике остается напряженной, число ежедневно выявляемых новых случаев заражения превышает 65 человек, более 1 200 пациентов проходят лечение в ковидных стационарах, семь районов по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в "красной" зоне.

За период пандемии в республике зафиксировано более 23 тыс. случаев коронавируса, более 20 тыс. человек выздоровели. В Мордовии запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.