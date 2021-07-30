В Челябинской области развернули две госпитальные базы для пациентов с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где ежесуточно коронавирусом заражаются свыше 300 человек, развернули две дополнительные госпитальные базы в Миассе и Верхнеуральске. Об этом говорится в материалах Минздрава региона.

"С 30 июля на базах городских больниц № 3 города Миасса (30 коек) и города Верхнеуральска (210 коек) открываются госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в материалах.

В пресс-службе областного Минздрава рассказали ТАСС, что всего в регионе развернуто свыше 6 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. "Безусловно, сохраняется свободный коечный фонд. Ситуация под контролем", - сказали в пресс-службе.

По данным областного Минздрава, всего в регионе подтверждены 74 тыс. 622 случая заражения коронавирусом (плюс 338 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 65 844 пациента выздоровели и выписаны из больницы. Продолжают лечение 5 346 человек. В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции.