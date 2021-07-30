В ГИБДД заявили, что экспресс-тесты на алкоголь не покажут его точное количество

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экспресс-тесты на алкоголь для водителей позволят выявлять его наличие в организме, но не покажут точное количество. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного количества вещества", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

По словам Черникова, данные приборы могут быть эффективны при проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения, когда автоинспекторы останавливают одновременно несколько автомобилей и проводят проверку. "Экспресс-тест займет пару минут, водителям даже не надо будет выходить из машины. Достаточно приоткрыть окно и следовать указаниям инспектора. Тот, у кого выдох "чистый", сразу сможет продолжить движение и будет избавлен от необходимости проходить полноценную проверку с понятыми, видеофиксацией, оформлением документов. Очевидно, что это гораздо удобнее", - пояснил он.

При этом глава ГИБДД добавил, что если в ходе проверки у водителя будут выявлены пары алкоголя, то его направят на освидетельствование. Применение средств индикации позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации. Вместе с тем, как подчеркнул Черников, показания экспресс-тестов являются лишь методом первичной диагностики, по сути, показания такого индикатора - это лишь один из признаков опьянения.

Применение экспресс-тестов будет способствовать профилактике и предупреждению управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что, в свою очередь, позволит эффективно исключать из транспортного потока нетрезвых водителей, подчеркнул глава ГИБДД.

Ранее Черников сообщил, что в 2022 году у автоинспекторов в России появится специальное оборудование, которое моментально сможет определить, пьян водитель или нет. Он пояснял, что по выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя. Во многих странах, по его словам, такие приборы уже применяются. В настоящее время количество ДТП с нетрезвыми водителями сокращается, но тяжесть последствий в них в два раза выше, чем в авариях с трезвыми, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.