Число прошедших цикл вакцинации "Эпиваккороной" россиян превысило 1 млн

"Вакцина "Эпиваккорона" в гражданском обороте уже более девяти месяцев, с октября 2020 года, и в широком применении с апреля текущего года. На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан. И мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении", - сказал он на церемонии запуска производства "Эпиваккороны" на площадке "Герофарма".

Произведено уже более 4 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", вакцина сейчас поставляется во все регионы России.

Как сообщил разработчик, только 0,5% завершивших вакцинацию "Эпиваккороной" после этого заразились коронавирусом.

"Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть фактически <...> на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", - сказал Максютов.