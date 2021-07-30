Военный суд признал генерала Милейко виновным в организации мошенничества с квартирой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Реутовский гарнизонный военный суд оглашает обвинительный приговор бывшему замдиректора Росгвардии Сергею Милейко, для которого гособвинение попросило 8 лет колонии в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе, где супруга генерала, по данным следствия, открыла парикмахерскую, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил, что Милейко Сергей Иванович, используя служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере, неоднократно давал указания Прокудину", - говорится в приговоре судьи Артема Филимонова.

По делу также проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия и давший показания на генерала, но позднее отказавшийся от сделки. Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет озвучено в заключительной части судебного акта.

В ходе прений сторон военная прокуратура попросила суд признать Сергея Милейко виновным в совершении организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тыс. рублей, лишить его звания генерал-лейтенанта. Для Кирилла Прокудина надзорное ведомство запросило в два раза меньше - 4 года колонии - и лишить его майорского звания.

В свою очередь защита Милейко попросила суд вынести генералу оправдательный приговор и освободить его из-под стражи в зале суда, а адвокат находящегося под домашним арестом обвиняемого Прокудина надеется на справедливое решение. По словам адвоката генерала Елены Капчинской, Прокудин является офицером, неоднократно получившим ранения головы в ходе боевых действий, "что в судебном заседании не было ни исследовано, ни установлено, поставив тем самым под сомнение его показания и вынесение судебного решения".

Судебный процесс

Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале июня этого года. Защита подсудимых заявляла ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности с момента совершения вменяемого фигурантам преступления и о возврате его в надзорное ведомство. Однако суд отклонил просьбы адвокатов и продолжил судебный процесс. Кроме того, по просьбе прокуратуры кроме Росгвардии суд привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество, которому гособвинение в ходе прений сторон предложило вернуть спорное нежилое помещение, при этом снизив размер ущерба в два раза. Гособвинение считает, что своими действиями генерал опорочил честь офицерского мундира и службу в Росгвардии, "которой он посвятил долгие годы своей жизни и отдал свое здоровье на благо Родине". Адвокат Капчинская утверждает, что государственные награды, в том числе за участие ее подзащитного в боевых действиях, поднимают репутацию ведомства, в котором он проходил службу, а также подтверждают его заслуги перед отечеством.

В суде также были допрошены бывшие командиры воинской части, где служил Милейко, в том числе и временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов, а также сами подсудимые.

18 декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военных следователей и избрал Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу. На предварительном слушании дела военный суд в подмосковном Реутове продлил генералу срок ареста на время процесса. Ущерб по делу изначально составлял более 18,5 млн рублей. Как следует из обвинительного заключения, генерал разработал способ хищения и меры конспирации при совершении вменяемого ему мошенничества.

Квартира под парикмахерскую

Военные следователи обвинили экс-замдиректора Росгвардии Милейко в том, что с 2011 по 2012 год его супруга незаконно получила по заниженной стоимости в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие и гособвинение настаивают, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания Прокудин таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него уже вынесены приговоры по двум аналогичным эпизодам хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде н работал, что, по мнению защиты, исключает подчиненность Прокудина генералу.

По данным источника ТАСС, к уголовному делу Милейко с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он был арестован. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.