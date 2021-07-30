В Приангарье продлили запрет на работу организаций отдыха и развлечений

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области до конца августа продлили запрет на работу организаций отдыха и развлечений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Согласно изменениям, по 31 августа 2021 года в Иркутской области приостановлена деятельность по предоставлению услуг в области искусства и организации развлечений, отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, услуг спа-салонов, соляриев, саун. До внесения изменений такая деятельность была приостановлена по 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе замедлился, но в целом ситуация остается напряженной. Много случаев тяжелого течения болезни.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 30 июля подтверждено 85 430 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 399 человек. В настоящее время в больницах находятся 5 093 пациента. За время пандемии в регионе выздоровели 73 778 человек, умерли 3 790.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных.