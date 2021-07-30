В Узбекистане произвели первую партию "Спутника V"

ТАШКЕНТ, 30 июля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" произведена на предприятии Jurabek laboratories в городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана. Об этом в пятницу сообщил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Баходир Юсупалиев.

"Первая партия - розлив вакцины "Спутник V" - уже была произведена. Она направлена в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России для того, чтобы произвести контроль качества этой вакцины. Это необходимая процедура, она выполняется везде, сейчас ждем результаты проверки, после чего можно будет осуществлять полноценное производство у нас в республике", - сказал Юсупалиев в прямом эфире телеканала "Узбекистан-24".

Он сообщил также, что на первом этапе вакцина будет производиться из российского сырья, затем будет налажен полный цикл производства из местных компонентов, для чего уже начато строительство новой лаборатории.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", а также препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, и вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек полностью вакцинированы около 1,5 млн человек, первый компонент одной из трех вакцин получили почти 5 млн жителей Узбекистана.

В пятницу в Узбекистан доставлено также 3 млн 60 тыс. доз вакцины компании Moderna, выделенных Узбекистану на безвозмездной основе в рамках международной программы COVAX. Этот препарат является одним из трех, применяемых в США, и одной из шести вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для чрезвычайного использования. Курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в 28 дней. Хранить этот препарат можно в обычном холодильнике.

На сегодняшний день в республике выявлено 897 заразившихся коронавирусом, это самый высокий показатель с начала года. Всего же в Узбекистане зафиксировано 128 403 случая заражения коронавирусом, 122 368 (95%) пациентов выздоровели, 866 умерли.