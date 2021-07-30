В "Векторе" сообщили, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность вакцин

СЕРПУХОВ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Мутации нового коронавируса ненамного понижают эффективность зарегистрированных в России вакцин. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая [вариант] "дельта", они немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант. Но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет, который, при необходимом охвате прививками, обеспечит защиту наших граждан", - сказал он.

Более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве регионов России приходится на дельта-штамм, отметил Максютов. "В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса", - добавил он.

Новые штаммы коронавируса, вероятнее всего, будут результатом мутации варианта "дельта", считает глава центра "Вектор". Разработчики вакцин от коронавируса в будущем могут использовать дельта-штамм в качестве эталонного в препаратах, поскольку новые штаммы коронавируса, вероятно, будут результатом мутации этого варианта.

"В дальнейшем при конструировании новых вакцин, вероятно, будет произведена замена ядра, которое используется в зарегистрированных в России вакцинах, на дельта-вариант. Поскольку представление его сегодня в 95% случаев может гарантировать, что новые эволюционные варианты вируса будут появляться именно на основе дельта-варианта, поэтому сменить вакцинный штамм на дельта-вариант, возможно, - это вопрос будущего", - сказал Максютов.