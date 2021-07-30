Врио губернатора Ульяновской области продлил режим повышенной готовности до конца августа

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Ульяновской области в связи с риском распространения коронавируса, продлен по 31 августа. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона в пятницу.

"Постановляю: внести в пункт 2 указа губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в нем слова "31 июля" словами "31 августа", - отмечается в документе.

Указ вступает в силу с 30 июля.

На данный момент в регионе действует масочный режим в общественном транспорте, на остановках, в магазинах, торговых центрах, учреждениях общепита и в других местах массового скопления граждан, а также требования по социальному дистанцированию. Запрещена работа детских игровых комнат, приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 (22:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) следующего дня. При этом в ночное время по-прежнему могут работать летнствует масочный режимие веранды и террасы при заполнении не более 50% вместимости объекта, а также заведения, обслуживающие посетителей навынос. Ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта.

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области в понедельник предложило приостановить работу фудкортов в торговых центрах региона. Ведомство также попросило рассмотреть вопрос о введении временного ограничения по размещению в гостиницах, хостелах, гостевых домах, базах отдыха, турбазах и санаториях, пансионатах, профилакториях и других объектах размещения при наличии справок с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до заселения, либо с сертификатом о полной вакцинации. Исключение предложено сделать для гостей, имеющих медицинские противопоказания и несовершеннолетних.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 65 366 случаев коронавируса. В регионе выздоровели 60 822 человека, умерли 1 968 пациентов с подтвержденной инфекцией.