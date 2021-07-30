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Центр "Вектор" готов с сентября начать исследования своей вакцины среди подростков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СЕРПУХОВ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Центр "Вектор" готов с сентября начать исследование своей вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" среди подростков, если будет получено соответствующее разрешение. Об этом в пятницу журналистам сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

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"К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить. После этого, если будет принято решение о проведении клинических исследований на подростках, мы готовы перейти на данное исследование", - сказал он.

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