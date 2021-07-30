Глава ГИБДД назвал главные причины аварийности на дорогах России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде являются основными причинами аварийности на дорогах в России. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Наиболее тяжкие последствия имеют наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - сказал он в интервью "Российской газете", в ответ на вопрос о том, что является главной причиной аварийности.

Черников добавил, что каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей. При этом, несмотря на снижение количества автоаварий с участием водителей с признаками опьянения, число погибших и пострадавших в них людей, тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше, чем в ДТП с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших. "По итогам шести месяцев 2021 года в этой работе достигнуты определенные положительные результаты. За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции пресечено свыше 238 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Из них более 89 тыс. случаев, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - добавил глава Госавтоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД с целью снижения аварийности на дорогах с начала года организовано и проведено свыше 25,4 тыс. профилактических мероприятий, в том числе почти 7,2 тыс. с привлечением СМИ. В ходе этих мероприятий выявлено более 26,8 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.