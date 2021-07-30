Фальков поручил привлечь к ремонту IT-института в Кургане студентов творческих вузов

КУРГАН, 30 июля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил руководству Курганского госуниверситета привлечь к разработке проекта ремонта здания IT-института студентов из творческих вузов страны. Реализовать такое сотрудничество поможет министерство, сообщил Фальков в ходе рабочей поездки в Курган в пятницу.

"Вы должны помнить, что вы находитесь в большой семье российских вузов. У нас много творческих вузов, привлеките их. Посоветуйтесь с коллегами из Москвы и Питера - студенты зачастую делают прекрасные проекты. Мы поможем это все реализовать", - сказал Фальков.

Министр также предложил региону заявиться с этим проектом на программу инфраструктурной поддержки.

На данный момент в регионе идет ремонт здания IT-института. До 1996 года здесь располагался дворец культуры "Химмаш". В новом объекте расположится IT-инкубатор, студенческие и коворкинг-зоны. Рядом - большой концертный зал на 850 мест.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков подчеркивал значимость создания новых кадров в IT-сфере для региона и его экономики. В 2020 году был открыт IТ-институт. Также идет работа по созданию IT-колледжа.