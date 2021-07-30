В Липецкой области на выходных пройдут велопоходы по живописным местам региона

ЛИПЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Организованные поездки для любителей велоспорта по самым живописным уголкам региона пройдут в предстоящие выходные дни в Липецкой области. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"Велопоходы выходного дня пройдут 31 июля и 1 августа для всех желающих полюбоваться красотами родного края, походы рассчитаны на уверенных в себе начинающих и со средним уровнем подготовки велосипедистов", - сказал Артамонов, отметив, что участие в мероприятии бесплатное.

По его словам, 31 июля велопоход пройдет по маршруту Липецк - Подгорное - Студеные Хутора - Крутые Хутора - Боринское - Грязное - Пады - Крутогорье - Троицкое - Хрущевка - Липецк. Здесь дистанция проложена в основном по второстепенным асфальтовым и грунтовым дорогам. В пути предусмотрен отдых с купанием, а средний темп на маршруте протяженностью почти в 80 км составит 15-25 км/ч в зависимости от покрытия.

В воскресенье, 1 августа, маршрут будет короче: Липецк - Сселки - Капитанщино - Филатовские озера и обратно. "По дистанции около 60 км будет асфальтовая дорога и немного песчаных грунтов в конце, на озерах, конечно же, будет отдых с купанием", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что подобные велопоходы станут еще одним аспектом работы властей по пропаганде здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом. "Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации, а массовость - основа всех наших спортивных достижений", - заключил Артамонов.