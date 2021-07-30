Более 30 действующих на Урале свалок находятся на приаэродромных территориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с орнитологической безопасностью аэропортов на Урале остается непростой, несмотря на то, что большинство инцидентов с птицами происходит за пределами ответственности аэропортовых служб. Более 30 свалок находятся на приаэродромных территориях, сообщил ТАСС уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий в рамках коллегии окружного надзорного ведомства по итогам работы за первое полугодие.

"Подавляющее число инцидентов [с птицами] произошло за пределами ответственности аэропортовых служб. Но нельзя сказать, что ситуация благостная. В целом в шестой и седьмой подзонах приаэродромных территорий (где запрещается размещать объекты, привлекающие скопления птиц) более трех десятков различного рода свалок. Более значимых размеров, менее значимых, самых разных", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прокуратурой ведется системная работа по борьбе с этими объектами. "Только в этом году мы ликвидировали семь из них, еще по семи таким объектам мы добились судебных решений о запрете их эксплуатации, еще по 21 объекту мы отреагировали иными способами - внесением представлений, постановкой вопроса перед хозяйствующими субъектами и муниципалитетами о необходимости их рекультивации и запрете деятельности", - пояснил Дроздецкий.

Он пояснил, что не все свалки получается ликвидировать оперативно. "Мы понимаем, что это уже сложившиеся исторически объекты, не те, которые хаотически возникают, а те, которые увязаны с обслуживанием крупных городов, муниципалитетов и необходимы серьезные средства для их рекультивации и перенесения в другие места. Тем не менее работу эту ведем, в тех регионах, где такая проблема есть, я проинформировал губернаторов, уже сейчас разрабатываются инвестиционные программы, резервируются средства под перенос этих объектов для того, чтобы минимизировать опасность от обострения орнитологической обстановке ", - объяснил он.

О задержках и отмене авиарейсов

По словам главы Уральской транспортной прокуратуры, с началом пандемии в 2020 году и введением ограничений поступали массовые жалобы на отмену рейсов и задержки с выплатами компенсаций. "Сейчас акцент жалоб сменился с именно отмены рейсов и получения компенсационных выплат на обеспечение прав пассажиров, связанных с задержкой и отложением рейсов", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в прошлом году прокуратура столкнулась с проблемой выплаты компенсаций за отмененные рейсы. "Это были не десятки, а сотни жалоб. Сейчас навскидку эти обязательства авиакомпаниями выполняются более дисциплинировано. Возможно, это связано и с улучшившимся финансовым состоянием у перевозчиков, с другой стороны, мы очень активно их дисциплинируем и понуждаем к реализации прав пассажиров", - добавил Дроздецкий.