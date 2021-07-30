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Власти Сочи считают, что в августе для туристов потребуется около 50 тыс. доз вакцины

Для заселения в отели Кубани с августа нужно предоставить медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении первого этапа вакцинации

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. доз вакцины от коронавируса потребуется в Сочи для вакцинации туристов в августе. Об этом журналистам сообщила глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина в пятницу.

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С августа при заселении в отели Краснодарского края будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения.

"Мы посчитали что городу потребуется порядка 50 тыс. вакцины только для туристов в августе", - сказала Батяйкина.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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