Власти Сочи считают, что в августе для туристов потребуется около 50 тыс. доз вакцины

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. доз вакцины от коронавируса потребуется в Сочи для вакцинации туристов в августе. Об этом журналистам сообщила глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина в пятницу.

С августа при заселении в отели Краснодарского края будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения.

"Мы посчитали что городу потребуется порядка 50 тыс. вакцины только для туристов в августе", - сказала Батяйкина.