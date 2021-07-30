El Pais: Шакира обжалует заключение суда Испании по вопросу уклонения от уплаты налогов

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Защита колумбийской певицы Шакиры обжалует заключение испанского суда, из-за которого она может оказаться на скамье подсудимых в Испании в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Ранее судья заключил, что существуют "достаточные основания" для того, чтобы певица предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет Шакиру в шести преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 годы. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Защита певицы настаивает на том, что нет прямых доказательств того, что в это время она проводила в Испании более 183 дней в год - срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства.

По версии адвокатов, в данный период времени Шакира проживала на Багамских Островах, где у нее есть дом. В свою очередь, сторона обвинения полагает, что певица все же проводила большую часть времени в каталонской столице, учитывая ее отношения с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.

44-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.