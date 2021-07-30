В Москве выделили дополнительные средства из городского бюджета на обучение безработных

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выделили дополнительные средства из городского бюджета на обучение безработных граждан в центре занятости "Моя карьера" и учебном центре "Профессионал". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Центр занятости "Моя карьера" и учебный центр "Профессионал" получат дополнительные средства из городского бюджета - 20,3 млн рублей - на обучение безработных граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Всего в 2021 году бесплатное профессиональное обучение смогут пройти свыше 19 тыс. человек.

"Правительство Москвы оказывает помощь в трудоустройстве и получении новых компетенций безработным москвичам, в т. ч. с особыми потребностями - людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным родителям, малообеспеченным семьям, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, людям с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Специальные программы можно пройти в специализированном центре занятости "Моя карьера" и учебном центре "Профессионал". В числе наиболее востребованных направлений обучения "Копирайтинг", "Основы цифровой грамотности", "SMM-ведение страниц в социальных сетях", а также по специальностям в сфере IT, строительства и ремонта, транспорта и логистики. Обучение безработных граждан осуществляется в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы".