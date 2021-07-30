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Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается достаточно напряженной

Глава Роспотребнадзора призвала ускорить процесс вакцинации населения

СЕРПУХОВ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, заявила в пятницу журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась - как в Московской области", - сказала она.

Вакцинацию от коронавируса в России необходимо ускорить, чтобы не допустить очередного взрывного роста заболеваемости осенью, подчеркнула Попова.

"Конечно, нужно ускоряться. И еще раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо. <...> С тем чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период", - сказала она.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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