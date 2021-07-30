Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается достаточно напряженной

"Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась - как в Московской области", - сказала она.

Вакцинацию от коронавируса в России необходимо ускорить, чтобы не допустить очередного взрывного роста заболеваемости осенью, подчеркнула Попова.

"Конечно, нужно ускоряться. И еще раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо. <...> С тем чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период", - сказала она.