СМИ: президент Израиля одним из первых получил третью инъекцию вакциной Pfizer

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых получил в пятницу третью дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в рамках объявленной 29 июля премьер-министром Нафтали Беннетом национальной кампании по дополнительной вакцинации граждан старше 60 лет. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post .

По данным издания, в пятницу в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer израильтянам и жителям страны старше 60 лет в медицинском центре "Шиба" (Тель ха-Шомер) в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, в поликлиниках "Клалит" в Нетании и "Маккаби" в Рамат Ха-Шароне, где были сделаны первые два укола в рамках нынешней кампании. Герцог получил свою дополнительную дозу вакцины в медцентре "Шиба", указывает газета.

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую - 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. Во вторник Министерство здравоохранения Израиля разрешило осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении. С июня 2021 года медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте 12-15 лет.

После проникновения на территорию страны штамма "дельта" в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 года выявили за сутки в Израиле более тысячи заразившихся коронавирусом, 27 июля - более двух тысяч. Государственное радио Kan отмечает, что данные Минздрава Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о снижении эффективности вакцины Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом "дельта", но прививка продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% - от тяжелых случаев протекания заболевания.