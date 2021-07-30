{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На свалке в Пятигорске обнаружили банковские документы с данными клиентов

По информации СМИ, экоактивисты нашли на свалке заверенные копии паспортов, документы с адресами, ИНН и номерами телефонов людей. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после публикации информации в интернете об обнаружении на свалке в Пятигорске (Ставрополье) банковской документации с персональными данными клиентов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным местных СМИ, документы на стихийной свалке обнаружили местные экоактивисты. Среди бумаг были найдены заверенные копии паспортов, документы с адресами, ИНН и номерами телефонов людей.

"Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет, об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные клиентов, на одной из стихийных свалок, расположенных на территории Пятигорска. По данному факту 29 июля в прокуратуру Пятигорска поступило обращение граждан", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что во время проверки будет дана оценка соблюдению требований законов о защите персональных данных и о банках и банковской деятельности.

Теги
РоссияСтавропольский край
Пандемия COVID-19
В Гонконге начинаются круизы "в никуда" для вакцинированных пассажиров
Лайнеры будут проводить три дня в открытом море без захода в порты
Читать полностью