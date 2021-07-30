Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет признал ошибки и небрежное цитирование в своей книге

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет признал ошибки и небрежное цитирование в своей книге "Преуспевающая республика. Миграция как шанс", вышедшей в 2009 году.

"Как минимум один автор использованного в книге материала не упоминается ни в тексте, ни в списке источников", - заявил в пятницу политик агентству DPA. "Чтобы прояснить, есть ли еще ошибки, я незамедлительно решил провести анализ книги", - отметил Лашет.

"Я хотел бы принести извинения, поскольку тщательная работа над произведениями и соблюдение авторского права для меня являются вопросом уважения к другим авторам", - подчеркнул лидер ХДС.

Ранее в соцсетях появилась информация о параллелях отдельных мест в книге Лашета и других публикациях. Кандидат в канцлеры написал работу, будучи на посту министра интеграции земли Северный Рейн - Вестфалия.

Ранее под огнем критики из-за небрежного цитирования и порой дословного повтора целых пассажей из сторонних работ оказалась Анналена Бербок - сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" и также кандидат в канцлеры ФРГ.