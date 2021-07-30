Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что все данные по качеству добытой воды, а также об объемах ее запасов будут получены к концу сентября, когда будут дополнительно пробурены еще несколько скважин.

"Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 м, качество ее [сейчас исследуется]. Вчера-сегодня забрали, отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Что вода там есть - это точно. Второй вопрос - в каком объеме. Мы сейчас пробурим еще несколько скважин до конца сентября, в конце сентября будем иметь все данные", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также заявил, что запасов воды в Крыму хватит на ближайшие два года.

"Сейчас у нас водохранилища наполнились, у нас есть двухгодовой запас воды. На ближайшие два года проблема воды решена", - сказал он.