В Минобрнауки заявили, что приемная кампания в 2021 году проходит преимущественно онлайн

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Приемная кампания в российских вузах в этом году проходит преимущественно дистанционно. Приказы о зачислении будут изданы вузами в августе, заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В 2021 году приемная кампания проходит преимущественно в дистанционном формате: через сайты вузов, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", к которому в этом году подключилось более 500 вузов - еще год назад документы через него принимали только 54 организации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что абитуриенты также могли направить документы по почте. Очно подать документы можно было только в том случае, если позволяла эпидемическая обстановка в конкретном регионе.

Как следует из приказа Минобрнауки, который определяет особенности кампании в этом году, прием документов от абитуриентов проводился до 29 июля, а зачисление разделено на два этапа - этап приоритетного зачисления и основной. До 4 августа абитуриенты, имеющие льготы или поступающие в рамках квот, должны подать свое согласие в университеты, 6 августа вузы опубликуют приказы об их зачислении. Срок окончания приема согласий абитуриентов на зачисление в рамках основного этапа на основные конкурсные места - 11 августа. "17 августа будут изданы приказы о зачислении студентов", - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что на предстоящий учебный год вузам выделено 576 498 бюджетных мест - это на 34 747 больше, чем в 2020 году.