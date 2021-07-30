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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Аксенов: ликвидация последствий ливней в Крыму для инфраструктуры займет до двух лет

Глава региона отметил, что компенсации тем, чьи дома пострадали от подтоплений, будут выплачены быстро
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Михаил Метцель/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Устранение всех повреждений инфраструктуры, причиненных в результате ливней и подтоплений в Крыму летом 2021 года, займет до двух лет, сообщил журналистам в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

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"По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет. Там будет и на 2022 год [заложен план работ и средства]. Там, где технология строительства позволит сделать быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами. Все остальное - технологические сроки", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что кассовые расходы на данные работы закладываются в бюджете на 2021-2022 годы.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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