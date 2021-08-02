Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

Принять участие в дистанционном электронном голосовании может гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, зарегистрированный по месту жительства на территории одного из семи субъектов Федерации. Проголосовать можно как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. Все участники ДЭГ должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных услуг с подтвержденной учетной записью в этой системе.

Дистанционное электронное голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ: в городах Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

При этом Москва, Нижегородская, Ярославская и Курская области были выбраны как регионы, уже имеющие опыт проведения ДЭГ. Мурманская область и Севастополь включены в список в качестве эксперимента, поскольку, по сведениям ЦИК, многие избиратели из этих регионов в сентябре будут находиться в отъезде.

В Ростовской области в настоящее время находятся и работают жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство РФ в упрощенном порядке, но не имеющие постоянной регистрации на территории России. По мнению ЦИК, эксперимент по проведению там ДЭГ позволит в дальнейшем организовывать дистанционное голосование и за пределами страны. Жители Донбасса, включенные в списки избирателей Ростовской области, но не имеющие постоянной регистрации на территории РФ, могут голосовать на выборах депутатов Госдумы только по федеральному избирательному округу. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день 611 тыс. 320 человек являются гражданами России на территории Донбасса.

По данным ЦИК, на территории семи выбранных субъектов РФ зарегистрированы около 16 млн избирателей, из них 10 млн имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.