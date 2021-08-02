Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

В сентябре российские избиратели будут выбирать депутатов Госдумы РФ, а также региональные и муниципальные органы власти. А 2 августа в семи субъектах РФ начинается запись на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По решению Центральной избирательной комиссии РФ оно будет проводиться в городах Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.
Кто может участвовать?
Принять участие в дистанционном электронном голосовании может гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, зарегистрированный по месту жительства на территории одного из семи субъектов Федерации. Проголосовать можно как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. Все участники ДЭГ должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных услуг с подтвержденной учетной записью в этой системе.
Дистанционное электронное голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ: в городах Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.
При этом Москва, Нижегородская, Ярославская и Курская области были выбраны как регионы, уже имеющие опыт проведения ДЭГ. Мурманская область и Севастополь включены в список в качестве эксперимента, поскольку, по сведениям ЦИК, многие избиратели из этих регионов в сентябре будут находиться в отъезде.
В Ростовской области в настоящее время находятся и работают жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство РФ в упрощенном порядке, но не имеющие постоянной регистрации на территории России. По мнению ЦИК, эксперимент по проведению там ДЭГ позволит в дальнейшем организовывать дистанционное голосование и за пределами страны. Жители Донбасса, включенные в списки избирателей Ростовской области, но не имеющие постоянной регистрации на территории РФ, могут голосовать на выборах депутатов Госдумы только по федеральному избирательному округу. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день 611 тыс. 320 человек являются гражданами России на территории Донбасса.
По данным ЦИК, на территории семи выбранных субъектов РФ зарегистрированы около 16 млн избирателей, из них 10 млн имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Как стать участником электронного голосования?
Участие в выборах при помощи ДЭГ является добровольным. Подать заявление можно на Едином портале госуслуг (в Москве также на портале mos.ru в личном кабинете пользователя). Их прием осуществляется с 2 августа по 13 сентября включительно не позднее 24:00 по московскому времени. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона (при наличии), данные паспорта и пр.
Избиратель вправе отозвать заявление не позднее 24:00 мск 13 сентября. После формирования списков участников ДЭГ решение изменить уже нельзя. Когда избиратель будет зарегистрирован в системе электронного голосования, его фамилию исключат из списка на участке и он не сможет голосовать с использованием бумажного бюллетеня. Если все же избиратель лично придет на участок в дни выборов, ему предложат проголосовать там электронным способом.
Как пройдет голосование?
Дистанционное голосование будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября. Для участия в нем необходимо пройти на специальном портале vybory.gov.ru (для жителей Москвы mos.ru) процедуры идентификации и аутентификации, а затем ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ. После перехода на экранную форму голосования избиратель должен подтвердить свою личность при помощи кода, полученного на номер мобильного телефона или на адрес электронной почты. Голосование проводится путем заполнения электронных бюллетеней. Избирателю необходимо поставить отметку в квадрате, относящемся к кандидату (списку кандидатов), которого он выбрал. Бюллетени, заполненные с нарушениями, считаются недействительными.
Анонимизированные результаты волеизъявления избирателей по мере их поступления будут шифроваться с использованием специального ключа шифрования и сохраняться в базе данных специального программного обеспечения ДЭГ Москвы. После завершения голосования они подлежат расшифровке.
К наблюдению за ДЭГ допускаются наблюдатели от избирательных объединений, кандидатов и субъектов общественного контроля (общественных палат и советов), но не более двух от каждого субъекта. Наблюдатели вправе знакомиться со списками участников голосования, присутствовать при формировании ключа шифрования и ключа расшифрования и пр.
Результаты голосования будут включены в систему ГАС "Выборы". В сводной таблице о результатах выборов они будут отображены в отдельной графе с наименованием "Дистанционное электронное голосование".
Как работает электронное голосование?
Дистанционное электронное голосование проводится с применением специального программного обеспечения без бумажного бюллетеня. Для участия избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать можно при помощи компьютера или телефона.
Возможность использования такой формы голосования на федеральных выборах была закреплена в российском законодательстве 23 мая 2020 года федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
ДЭГ проводится на основе ст. 64 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ст. 81 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
В соответствии с избирательным законодательством решение о проведении электронного голосования принимает Центральная избирательная комиссия РФ или по ее поручению соответствующая избирательная комиссия субъекта Федерации.
Это первое электронное голосование в России?
Нет. Ранее в России голосование с использованием информационных технологий применялось трижды: в 2019 году на выборах депутатов Мосгордумы, в 2020 году в ходе общероссийского голосования по принятию изменений в конституцию РФ и на дополнительных выборах в Госдуму. При этом, по данным ЦИК, явка на ДЭГ всегда превышала 90%.
Впервые ДЭГ было применено в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве в ходе выборов депутатов городской думы. Оно проводилось в качестве эксперимента на основе регионального закона от 22 мая 2019 года и федерального закона от 29 мая 2019 года (оба документа имеют одинаковое название — "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва"). ДЭГ было организовано в трех столичных избирательных округах из 45: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный), №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). По данным ЦИК, возможностью электронного голосования воспользовались 10,2 тыс. избирателей из 11,2 тыс., подавших заявления. В целом при помощи ДЭГ проголосовали 9,95% от всех принявших участие в выборах.
В ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое прошло 1 июля 2020 года, ДЭГ по решению ЦИК проводилось в двух субъектах Федерации: Москве и Нижегородской области. Заявки на участие в нем подали 1,19 млн избирателей, проголосовали 1,1 млн (17,5% от принявших участие в общероссийском голосовании). 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях при помощи ДЭГ избирали депутатов Государственной думы на дополнительных выборах. Из 31,57 тыс. избирателей, подавших заявления на электронное голосование, своим правом воспользовались 28,9 тыс. (9,67% от принявших участие в выборах).
23 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который сделал допустимым использование дистанционного электронного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдума субъекта РФ и местного референдума. В тот же день был подписан федеральный закон "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве". Позднее, 19 мая 2021 года, в столице был принят закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году".
Материал подготовлен ТАСС-ДОСЬЕ