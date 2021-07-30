В "Векторе" считают, что распространение гамма-штамма коронавируса в России маловероятно

СЕРПУХОВ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Распространение гамма-штамма коронавируса на территории РФ маловероятно из-за доминации дельта-штамма. На сегодняшний день гамма-штамм зафиксирован только в одном регионе страны, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Бразильский вариант коронавируса получен, проходит в настоящее время свои исследования. Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте РФ, дальнейшее распространение он не получил", - сказал он, уточнив, что в РФ данный штамм выявлен только в Якутии.

Максютов также пояснил, что распространение в РФ гамма-штамма маловероятно из-за вытеснения его дельта-штаммом. "Распространение гамма-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", - сказал он.