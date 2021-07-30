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XXXII летние Олимпийские игры

Песков объяснил проблему с интернет-трансляциями Олимпиады на территории Крыма

Владельцем всех прав на вещание является Международный олимпийский комитет, напомнил пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Крыма ограничены не Первым каналом, владельцем всех прав на вещание является Международный олимпийский комитет (МОК), который и регламентирует эти вопросы. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся в Крыму с интернет-трансляциями Игр, и как относится к ней. "Права же регулируются МОК", - напомнил в ответ представитель Кремля.

Он пояснил, что комитет является владельцем прав и на теле-, и на интернет-вещание, и на иные трансляции. "Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно", - резюмировал Песков.

Как пояснял ранее ТАСС директор Первого канала Константин Эрнст, неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернет-среде, которые Первый канал получает от официального вещателя - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрымXXXII летние Олимпийские игры
Пандемия COVID-19
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