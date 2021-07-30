Фальков: Курганский госуниверситет сможет воспользоваться всеми преимуществами "Бауманки"

КУРГАН, 30 июля. /ТАСС/. Курганский государственный университет (КГУ) будет сотрудничать с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, в планах - привлечение к подготовке студентов КГУ преподавателей московского вуза. Это позволит повысить интерес молодежи к курганскому университету, сообщил в пятницу журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время рабочей поездки в Курган.

"Необходимо создать условия, чтобы было интересно молодым людям учиться в курганском университете, а для этого надо, чтобы были интересные преподаватели и программы. Мы по этому вектору усиливаем курганский госуниверситет сотрудничеством с ведущим техническим вузом - сегодня подписано соглашение, причем это не обычное рядовое соглашение, это сетевая программа. Там будет несколько сетевых программ, где студенты, поступая в Курганский государственный университет, могут воспользоваться всеми преимуществами "Бауманки". То есть часть преподавателей "Бауманки" будут задействованы, преподаватели курганского университета будут ездить туда на повышение квалификации, а мы это все ресурсно поддержим", - сказал он.

Фальков подчеркнул, что студенты КГУ будут иметь доступ к самым передовым практикам.

О создании молодежной научной лаборатории

Министр также сообщил, что в вузе создадут молодежную научную лабораторию. По его словам, это позволит создать новые рабочие места в области в исследовательском секторе.

"Мы в этом году выделили 1,8 млрд рублей на создание 120 молодежных лабораторий в 15 научно-образовательных центрах. Одна из таких лабораторий - принято уже решение - будет создана в Кургане, на базе Курганского госуниверситета", - сказал он.

Фальков отметил, что это позволит создать в Кургане более десятка новых рабочих мест в исследовательском секторе, а также развивать новое научное направление или то, на которое ранее не хватало ресурсов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что параллельно в Кургане будет развиваться городская среда, жилье, что важно для того, чтобы молодежь была заинтересована в работе и проживании в регионе.

В Курганском государственном университете обучаются более 10 тыс. студентов.