В ВОЗ заявили, что вопрос о сохранении симптомов после COVID-19 требует изучения

Выступая в пятницу в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут", Диас сообщила, что "наиболее часто встречающиеся постковидные симптомы, или симптомы долгого ковида, включают в себя затрудненное дыхание, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "туман в голове", а также утомляемость". "Однако в целом имеются сообщения о более чем 200 различных симптомах у пациентов [при долгом ковиде], - сказала эксперт. - Список довольно длинный. В частности, пациенты могут испытывать боль в груди, затруднения речи, состояние тревоги или депрессию, мышечные боли, жар, потерю обоняния и вкуса".

Отвечая на вопрос о том, как долго могут продолжаться такие симптомы, Диас не скрывала, что "это пока не полной мере ясно". В ВОЗ имеется информация о том, что они могут длиться три месяца, однако "некоторые говорят о шести месяцах и потенциально - до девяти месяцев". "Прошло всего около полутора лет после начала пандемии, и требуется больше исследований в отношении пациентов, у которых имеются постковидные симптомы, или долгий ковид, чтобы увидеть, когда симптомы исчезнут", - констатировала эксперт.

При наличии долгого ковида пациенты нуждаются в лечебном уходе со стороны специалистов разного профиля. "Что же касается специфического лечения, то пока такого у нас нет. Причина состоит в том, что мы еще не знаем, почему развивается долгий ковид", - подчеркнула Диас. Специфическое лечение, по ее словам, может быть предложено пациентам, как только станет больше известно о "причинах или механизмах этой болезни".