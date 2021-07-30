Правительство 30 июля внесет поправки о досрочном начале "школьных" выплат

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство России 30 июля внесет поправки, чтобы единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начались досрочно, с 2 августа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин провел совещание по подготовке к новому учебному году, на котором поднял вопрос о единовременной выплате в 10 тыс. рублей на школьников.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник, - сказал Мишустин. - Сегодня внесем все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше, и у них было больше времени подготовить ребят к школе".

Премьер уточнил, что решение коснется свыше 20 млн детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. Кроме того, продолжил он, на две недели раньше начнутся выплаты семьям, где воспитываются люди с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам.