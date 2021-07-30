Аксенов считает, что бесперебойное водоснабжение Крыма практически гарантировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Водохранилища Крыма почти заполнены после июньских ливней на полуострове, бесперебойное водоснабжение жителей региона практически гарантировано, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"У нас ЧС был, к сожалению, затопило Ялту, Керчь, Бахчисарайский и Ленинский районы, но благодаря этому у нас водохранилища на сегодня практически полностью заполнены. Симферополь - 33 млн объем воды, в Ялте - 34 млн кубометров в водохранилищах. Практически гарантировано бесперебойное водоснабжения при выполнении всех резервных мероприятий", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что продолжается бурение скважин, разведка и запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора. "Все в процессе. Можно сказать, что Крыму по отсутствию воды ничего не угрожает. Все мероприятия, направленные на это, будут реализованы в срок", - отметил Аксенов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.