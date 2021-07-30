Глава ВЦИОМ заявил, что пандемия не заставила людей отказаться от ценности свободы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции не изменила россиян в их отношении к базовым ценностям, в том числе свободе и справедливости. Такое мнение высказал в пятницу генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на молодежном форуме "Территория смыслов".

Одна из участниц встречи предположила, что с началом пандемии россияне стали отказываться от свободы и справедливости в пользу безопасности.

"Я не считаю, что люди в России или в любой другой стране мира готовы отказаться от свободы и справедливости", - ответил на это Федоров. "Если бы это было так, то уровень вакцинации в нашей стране уже был бы выше 80%. О каком отказе [от свободы] вы говорите?! Кто что хочет, тот то и делает, изобретает любые отговорки, отмазки, почему вот лучше вы отвакцинируйтесь, а я посижу и подожду", - привел он пример.

То же касается, по мнению главы ВЦИОМ, и вопроса справедливости. "Вы видели русского человека, который не имел бы собственного представления о справедливости и считал бы, что все кругом устроено справедливо? Я таких людей не знаю, все говорят о справедливости, но у каждого справедливость своя", - констатировал Федоров.

"Ковид нас не изменил, мы все те же, что были до ковида. Он немножко усилил те наши черточки, характеристики, которые у нас были, а какие-то отставил на второй план, но не уничтожил. Но мы точно те же самые, мир тот же самый, просто все стало более рельефно, жестко, более ярко, если хотите", - полагает он.

Федоров отметил, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму партии "будут решать, как эти важные, но разные ценности увязать между собой".