Минздрав счел целесообразным увеличить компенсации за осложнения после прививки от ковида

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России посчитало целесообразным необходимость увеличения размера выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации, в том числе от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на письмо главы Минздрава Михаила Мурашко в ответ на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова сообщил, что министр согласился с необходимостью увеличить компенсацию за осложнения после прививки.

"Минздрав подтверждает факт направления ответа Тумусову", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что ведомство "посчитало целесообразным" необходимость увеличить размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации.

Ранее Минздрав сообщил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции невелико. При этом отмечалось, что во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.