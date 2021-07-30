Представители 74 стран стали участниками молодежного форума соотечественников

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участниками Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом, стали 450 представителей 74 стран мира. Об этом сообщили ТАСС в пятницу на церемонии открытия в Москве организаторы форума.

"В этом году участие в форуме 350 человек принимают онлайн и 100 человек - офлайн. Участники - представители 74 стран, в числе которых Нидерланды, Германия, Австрия, США, Аргентина, Куба, Мексика, Испания, Индия, Турция, Армения, Украина, Болгария, и других. Это молодые российские соотечественники, представляющие русские сообщества, молодежные общественные объединения, в возрасте от 18 до 40 лет и проживающие за рубежом", - сообщили организаторы.

Как отметил на церемонии открытия форума заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Абрамов, работа с соотечественниками - одно из ключевых направлений государственной молодежной политики РФ, а сам форум был инициирован молодыми людьми, принимавшими участие в международном молодежном форуме "Евразия Global". Провести молодежный форум соотечественников планировалось в 2020 году, но из-за пандемии он был перенесен.

"Действительно, этот форум - свидетельство того, как инициативы молодых соотечественников воплощаются в жизнь. Часть из вас, как я понимаю, были в 2019 году на форуме "Евразия" ("Евразия Global" - прим. ТАСС), где эта идея [проведения форума молодых соотечественников] зародилась, и сейчас мы видим, как она воплощается в жизнь. Мы поддерживаем и будем поддерживать такие конструктивные инициативы молодежи, направленные именно на консолидацию именно молодежного "крыла" диаспоры", - сказал на церемонии открытия форума начальник отдела департамента по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, Министерства иностранных дел РФ Алексей Роскошный.

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом проходит в трех городах России - Москве, Самаре и Волгограде - с 29 июля по 6 августа. Целью форума является подведение итогов деятельности Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом за 2017-2020 годы и придание нового импульса развитию сообщества с учетом федеральной и региональной российской молодежной повестки. Программа форума включает деловую, культурную и досуговую составляющие.