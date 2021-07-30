Мишустин поручил чиновникам держать на контроле ситуацию в пострадавших от ЧС регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Профильные чиновники, в том числе вице-премьеры, министры, а также главы регионов, должны держать на личном контроле ситуацию на территориях, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

"Еще раз обращаю внимание своих заместителей, профильных министров и глав ведомств, а также руководителей регионов: держите ситуацию в пострадавших территориях под личным контролем", - подчеркнул он.

Премьер обратил внимание на то, что в четверг завершилась его рабочая поездка в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. В ходе нее Мишустин по поручению президента Владимира Путина провел совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

"С участием глав субъектов Российской Федерации детально обсудили, какие меры принимаются для борьбы с паводками и пожарами по всей стране, какие нужны дополнительные шаги", - напомнил глава кабмина РФ. "Самое главное - это защитить людей от стихии, помочь тем, кто пострадал, восстановить поврежденную инфраструктуру, не допустить большего ущерба", - заключил он.