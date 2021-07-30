Федоров: интернет через пять лет может стать основным каналом проведения опросов ВЦИОМ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Телефон в настоящий момент является ключевым инструментом для проведения социологических исследований ВЦИОМ, но через пять лет основным каналом может стать интернет. Такое мнение высказал в пятницу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

"Скорее всего, через пять лет основным методом опроса будет интернет-опрос. Пока нет, пока мы меньше 5% своих опросов проводим через интернет, но скоро, я думаю, будет гораздо больше", - добавил он.

Федоров отметил, что 30 лет назад основным методом исследований было личное интервью. "Наши интервьюеры ходили по улицам, переулкам, стучали в двери, звонили, нам открывали, приглашали за стол, наливали чай, уделяли много времени", - сказал Федоров. По его словам, в настоящее время провести поквартирный опрос "почти невозможно, везде консьержки, все заняты, кто-то на работе, кто-то своими делами, все ценят свое время".

"Лет 7-8 назад мы поменяли основной метод сбора информации, сегодня это, конечно же, телефонное интервью. За прошлый год мы опросили 2 млн человек", - добавил Федоров. По его словам, что из примерно 145 млн человек, проживающих в России, около 112 млн подпадают под критерии опроса по возрасту.