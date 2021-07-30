Фонд "Круг добра" рассматривает заявки на работу с препаратами еще по 50 заболеваниям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" рассматривает заявки на включение в перечень финансирования препаратов еще по 50 заболеваниям. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Екатеринбурге председатель правления фонда Александр Ткаченко.

В настоящее время фонд оказывает помощь по 16 заболеваниям.

"У меня лежат [заявки] еще на 50 заболеваний, которые мы рассматриваем. Каждая заявка, которая приходит, проходит экспертизу в трех федеральных центрах", - сказал он, отметив, что после получения экспертиз решение о включении в перечень принимает экспертный совет фонда.

Ткаченко также сообщил, что фонд уже направил средства для приобретения препаратов более чем для 1,5 тыс. детей. "В России получили [помощь фонда] 1 513 человек уже по 16 заболеваниям, общий объем уже затраченных средств и находящихся в истории закупки составляет почти 34 млрд рублей. Бюджет запланированный и утвержденный на этот год составит 60 млрд рублей, возможно, будет больше, по мнению ФНС, он может достигать 80 [млрд рублей]", - сказал он, отметив, что закупки идут как до конца текущего года, так и на первый квартал 2022 г., по некоторым препаратам - и на второй квартал 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.