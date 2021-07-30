Кабмин выделит средства на оснащение медоборудованием больниц Иркутской области и Курил

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в пятницу примет решение о выделении средств на оснащение медицинским оборудованием больниц в Иркутской области и на курильском острове Итуруп. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, совершивший ранее на этой неделе поездку на Дальний Восток и в Сибирь.

Он отметил, что в этих регионах "остается еще много вопросов, в том числе в здравоохранении", которые необходимо решать.

"Сегодня выделим 525 млн рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее. Также направим сегодня средства для Сахалинской области, чтобы регион мог решить вопрос с дополнительным оснащением оборудованием курильской больницы на острове Итуруп", - сказал премьер.

Кроме того, Мишустин пообещал предусмотреть в бюджете на следующие три года финансирование на завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Глава кабмина в целом подчеркнул, что на Дальнем Востоке реализуется много социально значимых программ, о которых ему в ходе поездки рассказывали местные жители. "Такая обратная связь необходима. Последовательно идет расселение людей из аварийного жилья, газификация домов. Востребована дальневосточная ипотека", - сказал премьер. Он поручил тщательно проработать все принятые во время поездки решения и озвученные предложения.