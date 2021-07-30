Ватиканские музеи вводят пропуск посетителей по ковид-сертификатам

Как корреспонденту ТАСС пояснили в пятницу в дирекции музеев, это решение принято в связи с соответствующим распоряжением итальянского правительства, которое постановило с 6 августа расширить применение ковид-сертификатов, необходимых для предъявления при посещении общественных учреждений, в том числе культуры, а также ресторанов в закрытых помещениях.

"Мы всегда следовали нормам по профилактике и недопущению распространения коронавируса, которые применялись в Италии. Мы закрывали Ватиканские музеи на продолжительное время, когда закрывались в Италии учреждения культуры. Сейчас - тоже не исключение", - сказал собеседник агентства.

Закрытие музеев в период локдауна весной 2020 года и частичное закрытие осенью прошлого года и в начале этого года привели к значительным потерям доходов от продажи билетов, которые поступают в казну папского города-государства. Прекращение и сокращение туристических потоков повлекло закрытие многих сувенирных магазинов в районе Ватикана.

При введении нового требования о ковид-сертификате сохраняются все ранее введенные нормы, такие как необходимость заказывать билет заранее, а также быть внутри залов в маске с соблюдением дистанции. Туристические группы не могут превышать 10 человек. В случае отсутствия ковид-сертификата у забронировавшего ранее нововведения билет посетителя есть возможность вернуть деньги.

Ковид-сертификат европейского образца предполагает справку о вакцинации (только признанными в ЕС препаратами), о перенесенном ковиде или отрицательном результате теста на коронавирус сроком давности не более 48 часов.