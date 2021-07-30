Аттракционы в парках Бурятии возобновят работу со 2 августа

УЛАН-УДЭ, 30 июля. /ТАСС/. Оперштаб Бурятии принял решение об открытии со 2 августа аттракционов в парках и местах отдыха в условиях стабилизировавшейся эпидемической обстановки. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"По решению республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекции разрешена работа аттракционов на открытом воздухе при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Они начнут работать со 2 августа", - сообщили в пресс-службе.

Для приема посетителей владельцы аттракционов должны регулировать поток отдыхающих, создать условия для соблюдения социального дистанцирования, термометрии, загрузка аттракционов должна быть не более 50% от максимальной наполняемости. Все посетители и персонал зон развлечений должны носить защитные медицинские маски, территория должна дезинфицироваться.

"Кроме того, обязательное требование - наличие у сотрудников сертификата профилактической прививки от коронавируса, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до выхода на работу", - отметили в пресс-службе.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля включительно действовал локдаун, ограничительные меры местные власти снимают постепенно. Вместе с тем сохраняется обязательный масочный режим в общественном транспорте, местах скопления людей, дети до 14 лет могут появляться в общественных местах только в сопровождении взрослых. Под запретом проведение массовых мероприятий, режим самоизоляции сохраняется для людей с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинировался.

На утро 30 июля в республике зарегистрировано 52 374 случаев заражения коронавирусом, из них 201 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 023 пациента, занятость коечного фонда - 72,5%. Умерли 1 676 человек, из них восемь - за последние сутки. Первый этап вакцинации прошли 256 598 человек, завершили вакцинацию 196 439. Планируется вакцинировать 431 580 жителей Бурятии.