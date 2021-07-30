Комиссаров заявил, что на выборы в Госдуму идут 26 победителей конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Больше половины победителей конкурса "Лидеры России. Политика" стали кандидатами на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ) Алексей Комиссаров в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что этот конкурс впервые прошел в 2020 году, для участия в нем было подано почти 34 тыс. заявок, победителями стали 49 человек. "Хотел бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы от разных партий, но в первую очередь - от "Единой России", - сказал Комиссаров.

"С одной стороны, мы считаем, что это показатель того, что наши победители востребованы в публичной политике. С другой стороны, "Единая Россия" действительно обновляется и присматривается к молодым и талантливым политикам", - добавил глава РСВ.

Комиссаров уточнил, что победители конкурса "идут не только в Госдуму". "Есть еще несколько примеров назначений за эти месяцы: Максим Древаль возглавил обновленное по вашему решению общество "Знание", Роман Карманов - Фонд культурных инициатив, Алексей Кошель сталь исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета и другие примеры", - перечислил он.

Президент России 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.