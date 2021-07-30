Заболеваемость ковидом на курортах Кубани снизилась на 7,5% по сравнению с прошлой неделей

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Медики зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на побережье Черного моря в Краснодарском крае на 7,5% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

На отдых со справкой. Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

C начала курортного сезона на побережье Черного моря фиксировали рост заболеваемости COVID-19, затем показатель начал снижаться.

"С начала курортного сезона на Черноморском побережье выявили три тыс. случаев COVID-19. Среди инфицированных - 46 работников санаторно-курортных учреждений и 62 организованных отдыхающих. В сравнении с прошлой неделей заболеваемость на побережье снизилась на 7,5%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в целом по краю заболеваемость за неделю выросла на 9% по сравнению с предыдущей: в 30% случаев на последней неделе источником инфекции стали контакты с больными в семье, в 18% - на работе.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 58 787 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг значения - 1034,3, выздоровели 47 112 пациентов, 4 168 человек умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 пациента.

Об ограничениях в сфере туризма

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. До конца текущего месяца при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном не ранее чем полгода назад COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.