Минюст отказался перенести проверку документов фонда "Тотальный диктант"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила, что Минюст отказался перенести проверку фонда, о чем просило его руководство.

Согласно распоряжению Главного управления Минюста РФ по Новосибирской области, проверка документов фонда ведомством продлится с 2 по 12 августа.

"Минюст прислал письмо с отказом в переносе сроков проверки (26 июля нам прислали запрос на проверку, которая с 2 августа [должна начаться]). Наш бухгалтер не в Новосибирске, лечит родителей, болеющих ковидом, о чем мы 27 июля и направили письмо в Минюст", - написала Ребковец в пятницу в Facebook.

Она уточнила, что доступ к документам есть только у бухгалтера, предоставить их она сможет 9 августа.

В среду сообщалось, что главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области проведет десятидневную внеплановую проверку документов фонда "Тотальный диктант". Ведомство намерено запросить у фонда документы за период с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

Ребковец заявляла ТАСС, что не может точно сказать, с чем может быть связана эта проверка. По ее словам, фонд готовит всю документацию, но намерен попросить отсрочку по проверке.

"Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.