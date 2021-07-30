Ставрополье дополнительно получит 21 млн рублей на благоустройство сельских территорий

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Ставропольскому краю дополнительно выделено свыше 20 млн рублей на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий". Их направят на проекты по благоустройству парковых зон, строительство спортплощадок и ремонт сельского дома культуры, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"В рамках федеральной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" краю дополнительно выделено более 21 млн рублей. На эти средства в текущем году мы сможем реализовать еще три проекта по благоустройству парковых зон в Грачевском, Апанасенковском и Левокумском округах, построить две спортплощадки, отремонтировать систему отопления в общеобразовательной школе, один сельский Дом культуры и приобрести школьный автобус для Ипатовского округа", - рассказал глава аграрного ведомства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в рамках госпрограммы в регионе выполнены ремонтные и строительные работы на сумму 149,7 млн рублей. На конец июля полностью завершен капремонт Домов культуры в хуторах Сотников и Усть-Невинский Кочубеевского округа, строительство спортплощадки в станице Зольской Кировского округа, модернизация системы водоснабжения поселка Новый Георгиевского округа и села Полтавского Курского округа, благоустройство центра села Круглолессного Александровского округа. На остальных объектах работы продолжаются.

По данным управления, общий объем финансирования по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году в крае составит 529 млн рублей. На эти средства запланировано строительство и ремонт 23 объектов.