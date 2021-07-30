В Свердловской области до 2024 года планируют сдать более 20 школьных объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области до 2024 года планируют сдать 21 школьный объект, рассчитанный более чем на 15 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информации региона.

"В планах сдать с 2021 по 2024 год в Свердловской области 21 объект школьного строительства на 15,7 тыс. человек - это совершенно новые учебные заведения и корпуса, построенные для действующих школ", - говорится в сообщении департамента со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.

В пятницу в Екатеринбурге после реконструкции открыли школу №80, рассчитанную на 1 тыс. учеников - это вдвое больше, чем раньше. На строительство было направлено почти 900 млн рублей, еще около 108 млн рублей выделили из региональной казны на оснащение учебного заведения. В школе оборудован профильный инженерно-технологический класс с лабораторией по изучению аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, программирования электронных устройств, лабораторией 3D-моделирования и прототипирования, робототехническими наборами. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в целом в 2021 году в городе открываются более 3 тыс. мест в образовательных учреждениях, в детских садах - более 2 тыс.