Российская делегация завершила оценку готовности египетских курортов

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. Межведомственная делегация из РФ завершила оценку эпидемической ситуации в Египте перед возобновлением с 9 августа авиасообщения между российскими городами и курортами арабской республики. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в египетском министерстве гражданской авиации.

"Российская делегация завершила вчера оценку уровня противоэпидемических мер в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады и сегодня вылетает из Каира в Москву", - указал собеседник агентства.

По его словам, в течение последних нескольких дней комиссия из РФ, помимо аэропортов, оценивала степень готовности отелей и туристических деревень. В ближайшее время делегация представит отчет о ситуации российскому руководству.

Источник также подчеркнул, что "снижение числа заразившихся коронавирусом в Египте в последнее время свидетельствует о безопасности и эффективности противоэпидемических мер, принимаемых в стране".

В Египте с населением более 100 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 284 170 случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, при этом 229 167 пациентов выздоровели. От осложнений умерли 16 514 человек. В целом ситуация с коронавирусом в стране несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то теперь суточный прирост новых инфицированных снизился до 30-50 человек.

23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что Россия направит в арабскую республику межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

О возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.