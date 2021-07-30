Эстония направила в Литву беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией

ТАЛЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии направили в Литву два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Белоруссия осуществляет умышленную гибридную атаку против Литвы, - заявил в распространенном сообщении заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. - Будучи союзниками и друзьями литовцев, мы обязаны прийти к ним на помощь. В двух словах Силы обороны и Министерство обороны Эстонии готовы пойти на любые шаги ради оказания незамедлительной помощи литовцам, поскольку в сложившейся обстановке дорога каждая секунда".

Согласно сообщению, в Литву направились два БПЛА и их операторы. В ближайшее время Эстония направит в Литву еще один беспилотник с оператором.

Ранее правительство Эстонии одобрило предложения министра обороны Калле Лаанета о сотрудничестве стран Балтии в борьбе с миграционным кризисом на границе Литвы и Белоруссии. Лаанет сообщил, что Эстония уже оказала Литве практическую помощь, в том числе направила проволочное заграждение и подразделение для охраны границы.

Согласно решению правительства, МИД усилит сотрудничество в различных форматах для обеспечения международной поддержки в области борьбы с нелегальной миграцией, а также обсудит с Литвой возможные шаги против организующих незаконную миграцию лиц и организаций. Госканцелярия Эстония составит межведомственную программу действий в поддержку правительства Литвы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 282 нелегала из Азии и Африки. Это в 40,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.