В центре "Фобос" сообщили, что жаркая погода укрепит свои позиции на Юге России

ТАСС, 30 июля. Антициклон усилит в предстоящие выходные дни свое влияние на Юге России. Там будет солнечно и жарко, с превышением климатической нормы воздуха до пяти градусов, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России в ближайшие дни будет солнечно и жарко, температура воздуха будет превышать климатическую норму на четыре-пять градусов. Кратковременные локальные дожди возможны только на севере Ростовской и Волгоградской областей, в Крыму, горных районах Сочи и республик Северного Кавказа. Вероятность их невысока", - сказал он.

В Ростове-на-Дону в субботу прогнозируют 31-33 градуса, в воскресенье - 35-37. В Краснодаре - 34-36 градусов, в Сочи - 28-30 градусов, в горах возможны кратковременные дожди. В Ялте - 27-29, в Симферополе 30-32 градуса, без существенных осадков. В Волгограде - 35-37 градусов, в Астрахани - 34-36, в Элисте - 34-36 градусов.

Температура морской воды в районе Сочи составит 27 градусов, в районе Туапсе - 26-27, в Новороссийске - 25,5 - 26,5, в Керчи - 26,5 - 27 градусов. В районе Ейска на побережье Азовского моря вода прогреется до 25-26 градусов. В Крыму, в районе Ялты, - 24-25 градусов, в районе Евпатории и Севастополя - 25-26 градусов.