Власти Удмуртии планируют ввести в оборот 30 тыс. га сельхоз земель в 2022 году

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют поставить на кадастровый учет 30 тыс. га земель сельскохозяйственного значения в 2022 году. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

"На 2021 год у нас есть планы по постановке на кадастровый учет 21 тыс. 950 га. На будущий год, конечно, мы будем увеличивать, в разрезе муниципальных образований, как минимум, я думаю, что до 30 тыс. га мы должны стремиться", - сказала она.

Абрамова отметила, что за последние четыре года в Удмуртии на кадастровый учет было поставлено всего 48 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. "Темпы очень маленькие, и изучая последний анализ Российской Федерации по каждому региону, я вижу, что, конечно, нам есть куда стремиться. Потому что, к примеру, по итогам 2019 года мы стали двенадцатыми из четырнадцати регионов ПФО, за нами только Кировская область и Пермский край, то есть здесь есть над чем работать", - сказала министр.

Абрамова заметила, что эта работа позволяет увеличивать количество стоящих на регистрационном учете земель, которые уже обрабатываются. "Это для нас тоже важно, потому что очень много сельхозорганизаций сегодня используют земли, не имея на то юридических оснований. Нам как министерству сельского хозяйства, как правительству, конечно, интересно, чтобы земли использовались, но муниципалитетам очень важно, чтобы они также стояли на кадастровом учете", - заметила министр.

По ее словам, общее число земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртии составляет 1,8 млн га, из которых 1,2 млн - это пашня. В сельхоздеятельности используется 940 тыс. га земель.