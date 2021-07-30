В Липецкой области с начала года направили более 70 млн рублей на льготы по капремонту

ЛИПЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 70 млн рублей направили с начала года власти Липецкой области на льготы по оплате капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Почти 70 млн рублей направлено на льготы по капремонту в первом полугодии", - сказал Артамонов. Он напомнил, что правом на льготы располагают ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, граждане старше 70 лет, а также некоторые другие категории жителей. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение МФЦ.

Льгота, как пояснили в пресс-службе администрации региона, носит компенсационный характер - денежные выплаты ежемесячно перечисляются на банковский счет гражданина или приходят почтовым переводом, а квитанции на оплату капремонта по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать. За подробной консультацией областные власти предлагают гражданам обращаться в местные МФЦ. "Это действенный инструмент в решении задачи повышения доступности и качества госуслуг, прозрачности деятельности органов власти", - заметил Артамонов.